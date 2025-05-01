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Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной Казахстана

Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной Казахстана
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о победе над сборной Казахстана (4:1) в рамках «Тура сборной».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
01 мая 2025, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 4
Россия 25
0:1 Аймурзин (Исхаков) – 11:37 (5x5)     0:2 Саморуков (Соркин, Исхаков) – 17:33 (5x5)     0:3 Хайруллин (Воробьёв) – 25:54 (5x5)     0:4 Воробьёв (Аймурзин) – 28:52 (5x5)     1:4 Асетов (Лихотников, Гайтамиров) – 46:15 (5x5)    

«Стартовали с победы на Кубке Астаны — турнире Qazaqstan Hockey Open. Нашли ключи к обороне команды Леонида Тамбиева, уверенно довели матч до победы — 4:1. Провели хорошую подготовку в Новогорске, дальше набираем форму через игры. Спасибо сборной Казахстана за отличный матч и достойное сопротивление. Желаем удачи и ждём хорошего результата на чемпионате мира!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Астана
2 мая, 14:00* Россия — Беларусь

Тольятти
5 мая, 17:00 Россия — Беларусь
6 мая, 18:00 Россия — Беларусь

Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.

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