Роман Ротенберг высказался о победе «России 25» над сборной Казахстана

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о победе над сборной Казахстана (4:1) в рамках «Тура сборной».

«Стартовали с победы на Кубке Астаны — турнире Qazaqstan Hockey Open. Нашли ключи к обороне команды Леонида Тамбиева, уверенно довели матч до победы — 4:1. Провели хорошую подготовку в Новогорске, дальше набираем форму через игры. Спасибо сборной Казахстана за отличный матч и достойное сопротивление. Желаем удачи и ждём хорошего результата на чемпионате мира!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Астана

2 мая, 14:00* Россия — Беларусь

Тольятти

5 мая, 17:00 Россия — Беларусь

6 мая, 18:00 Россия — Беларусь

Минск

8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.