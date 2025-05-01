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34-летний обладатель Кубка Стэнли Дэвид Савар завершил карьеру

34-летний обладатель Кубка Стэнли Дэвид Савар завершил карьеру
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34-летний бывший защитник клубов НХЛ и обладатель Кубка Стэнли Дэвид Савар завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, Савар ещё в апреле 2025 года заявил, что проведёт свой последний сезон в НХЛ и завершит карьеру по окончании игры в нынешнем плей-офф. Дэвид вместе с «Монреаль Канадиенс» проиграл в серии Кубка Стэнли — 2025 «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1-4.

Савар набрал 242 (54+188) очка в 870 играх за «Коламбус Блю Джекетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». Хоккеист завоевал Кубок Стэнли в составе «молний» в 2021 году после того, как они победили «Канадиенс» в финальной серии.

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