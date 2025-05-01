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Экс-игрок СКА: в ЦСКА поторопились с отставкой Воробьёва, для меня это сюрприз

Экс-игрок СКА: в ЦСКА поторопились с отставкой Воробьёва, для меня это сюрприз
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Бывший защитник СКА Максим Кузнецов высказался об отставке Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА.

— Не поторопились ли в ЦСКА с отставкой Воробьёва?
— Наверное, поторопились. Честно говоря, для меня это сюрприз.

— Как вы думаете, почему Воробьёву не дали второго шанса? Он отработал только один сезон.
— Могу предположить, что это связано с внутренними делами клуба. Я думал, что Воробьёв отработает минимум два сезона.

— Вылет в первом раунде Кубка Гагарина — это провал для ЦСКА?
— Для ЦСКА, наверное, да. Если учесть, что проблемы были походу сезона, то они решались. Армейцы могли забрать первый раунд, но не забрали. КХЛ — большая лига, много команд играет. Возьмём тот же СКА. Они тоже уступили первый раунд, причём проиграли, по моему мнению, хуже, чем ЦСКА. У ЦСКА ещё не был собран костяк команды, который должен был выступать. Это был сюрприз для меня. Но у руководства клуба другие планы, — цитирует Кузнецова «Спорт день за днем».

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