Экс-игрок СКА: в ЦСКА поторопились с отставкой Воробьёва, для меня это сюрприз

Бывший защитник СКА Максим Кузнецов высказался об отставке Ильи Воробьёва с поста главного тренера ЦСКА.

— Не поторопились ли в ЦСКА с отставкой Воробьёва?

— Наверное, поторопились. Честно говоря, для меня это сюрприз.

— Как вы думаете, почему Воробьёву не дали второго шанса? Он отработал только один сезон.

— Могу предположить, что это связано с внутренними делами клуба. Я думал, что Воробьёв отработает минимум два сезона.

— Вылет в первом раунде Кубка Гагарина — это провал для ЦСКА?

— Для ЦСКА, наверное, да. Если учесть, что проблемы были походу сезона, то они решались. Армейцы могли забрать первый раунд, но не забрали. КХЛ — большая лига, много команд играет. Возьмём тот же СКА. Они тоже уступили первый раунд, причём проиграли, по моему мнению, хуже, чем ЦСКА. У ЦСКА ещё не был собран костяк команды, который должен был выступать. Это был сюрприз для меня. Но у руководства клуба другие планы, — цитирует Кузнецова «Спорт день за днем».