Гашек опубликовал письмо, которое отправил в МОК и ИИХФ по поводу ситуации с Д. Медведевым

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек опубликовал официальное письмо, которое он отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) после сообщения заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в телеграм-канале. «Чемпионат» приводит самые важные отрывки из письма Гашека.

«Я спортсмен по жизни, который всегда ставил команду на первое место. И считаю, что я смог правильно ею руководить с позиции вратаря. Но я никогда не был равнодушен к общественным делам и прекрасно знаю, что есть вещи гораздо важнее спорта.

С начала российской спецоперации я активно выражаю свои взгляды в публичной сфере. Я борюсь прежде всего за то, чтобы никакие спортивные соревнования не были рекламой российской спецоперации, потому что это способствует большему количеству потерянных и искалеченных жизней.

Я хотел бы перейти к основной причине, по которой решил обратиться к вам. Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер-министр России, близкий соратник действующего президента Владимира Путина и по-прежнему один из самых влиятельных российских политиков, ответил на мою критику НХЛ как одного из соревнований, являющихся огромной рекламой российской спецоперации. Он написал в своём официальном аккаунте, среди прочего, следующее: «Ждём самоубийства сумасшедшего чеха Гашека».

Ни он, ни кто-либо из российских политиков не извинились за эти очень опасные слова, из которых следует, что этот человек угрожает убить меня. Я считаю очень важным, а главное, правильным проинформировать вас об этом инциденте. Прежде всего, не хочу, чтобы что-то подобное произошло с любым другим спортсменом или спортивным функционером.

Я лично предлагаю вам помочь сформировать правила, чтобы отдельные российские игроки могли вернуться во все национальные соревнования, и в то же время эти соревнования не были бы рекламой российской спецоперации.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что правильные или неправильные решения ИИХФ в ближайшие месяцы окажут большое влияние на отношение общества к хоккею и к спорту в целом.

В то же время я хотел бы попросить вас уведомить об этом письме национальные федерации хоккея всех стран мира. Это фундаментальные вопросы, которые выходят далеко за рамки мира спорта. И на карту поставлены жизни», — написал Гашек.