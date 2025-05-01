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Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев пропустит шестой матч Кубка Стэнли с «Миннесотой»

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев пропустит шестой матч Кубка Стэнли с «Миннесотой»
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев пропустит шестой матч серии Кубка Стэнли — 2025 с «Миннесотой Уайлд». Об этом сообщает журналист Джесси Грейнджер на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера Брюса Кэссиди. Отмечается, что его участие в последующих играх будет рассмотрено позже.

24-летний Дорофеев в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, счёт в серии Кубка Стэнли 3-2 в пользу «Вегаса». Шестой матч в серии состоится в ночь на 2 мая и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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