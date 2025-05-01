Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев пропустит шестой матч Кубка Стэнли с «Миннесотой»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев пропустит шестой матч серии Кубка Стэнли — 2025 с «Миннесотой Уайлд». Об этом сообщает журналист Джесси Грейнджер на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера Брюса Кэссиди. Отмечается, что его участие в последующих играх будет рассмотрено позже.

24-летний Дорофеев в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги провёл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Напомним, счёт в серии Кубка Стэнли 3-2 в пользу «Вегаса». Шестой матч в серии состоится в ночь на 2 мая и начнётся в 2:30 мск.