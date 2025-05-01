Вайсфельд: сборная России в игре с Казахстаном имела ощутимое преимущество
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги встречи сборной «Россия 25» с командой Казахстана (4:1) в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open.
Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
01 мая 2025, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 4
Россия 25
0:1 Аймурзин (Исхаков) – 11:37 (5x5) 0:2 Саморуков (Соркин, Исхаков) – 17:33 (5x5) 0:3 Хайруллин (Воробьёв) – 25:54 (5x5) 0:4 Воробьёв (Аймурзин) – 28:52 (5x5) 1:4 Асетов (Лихотников, Гайтамиров) – 46:15 (5x5)
«В первом матче турне сборная России имела ощутимое преимущество на протяжении всей встречи, хотя чувствовалось отсутствие игровой практики. В первом периоде хоккеисты долго входили в игру. А дальше на протяжении всего матча было солидное преимущество российской сборной. Очень уверенно провёл игру вратарь Андрей Мишуров. Завтра предстоит встреча с более сильной сборной Беларуси. Нет сомнения, что нас ждёт принципиальное противостояние, в котором обе сборные будут играть на победу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
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