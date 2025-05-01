Вайсфельд: сборная России в игре с Казахстаном имела ощутимое преимущество

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги встречи сборной «Россия 25» с командой Казахстана (4:1) в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open.

«В первом матче турне сборная России имела ощутимое преимущество на протяжении всей встречи, хотя чувствовалось отсутствие игровой практики. В первом периоде хоккеисты долго входили в игру. А дальше на протяжении всего матча было солидное преимущество российской сборной. Очень уверенно провёл игру вратарь Андрей Мишуров. Завтра предстоит встреча с более сильной сборной Беларуси. Нет сомнения, что нас ждёт принципиальное противостояние, в котором обе сборные будут играть на победу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».