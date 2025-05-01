Рябыкин: «Россия 25» забила красивые голы, в победе над Казахстаном мало кто сомневался

Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал матч сборных «Россия 25» и Казахстана (4:1).

«В уверенной победе сборной России мало кто сомневался. Видно было, что игроки ещё чуть скованы из-за перерыва после последних официальных игр, им ещё придётся набрать форму. Хорошая игра была у всех звеньев без исключения, забили красивые и трудовые голы. Очень понравилось, как действовал вратарь Андрей Мишуров. Сборная играет в красивый хоккей, и завтра мы его снова увидим — соперник будет очень серьёзным. Минское «Динамо» во главе с Дмитрием Квартальновым это доказало. Очень хорошо, что нашу сборную покажут завтра по «Матч ТВ». Уверен, это будет очень содержательная и интересная встреча», — сказал Рябыкин «Чемпионату».