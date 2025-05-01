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Рябыкин: «Россия 25» забила красивые голы, в победе над Казахстаном мало кто сомневался

Рябыкин: «Россия 25» забила красивые голы, в победе над Казахстаном мало кто сомневался
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Бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал матч сборных «Россия 25» и Казахстана (4:1).

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
01 мая 2025, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 4
Россия 25
0:1 Аймурзин (Исхаков) – 11:37 (5x5)     0:2 Саморуков (Соркин, Исхаков) – 17:33 (5x5)     0:3 Хайруллин (Воробьёв) – 25:54 (5x5)     0:4 Воробьёв (Аймурзин) – 28:52 (5x5)     1:4 Асетов (Лихотников, Гайтамиров) – 46:15 (5x5)    

«В уверенной победе сборной России мало кто сомневался. Видно было, что игроки ещё чуть скованы из-за перерыва после последних официальных игр, им ещё придётся набрать форму. Хорошая игра была у всех звеньев без исключения, забили красивые и трудовые голы. Очень понравилось, как действовал вратарь Андрей Мишуров. Сборная играет в красивый хоккей, и завтра мы его снова увидим — соперник будет очень серьёзным. Минское «Динамо» во главе с Дмитрием Квартальновым это доказало. Очень хорошо, что нашу сборную покажут завтра по «Матч ТВ». Уверен, это будет очень содержательная и интересная встреча», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

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