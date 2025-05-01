Данил Аймурзин высказался об успехах Демидова и Мичкова в НХЛ

Нападающий команды «Россия 25» Данил Аймурзин прокомментировал игру российских форвардов Ивана Демидова из «Монреаль Канадиенс» и Матвея Мичкова из «Филадельфии Флайерз» в НХЛ.

«Демидов — хороший игрок. У него есть всё, чтобы играть в НХЛ. Я только рад за него. Будущая молодая звёздочка? Да, Ваня хороший хоккеист — сразу видно, я даже не сомневался. С Ваней знаком, мы с ним играли вместе в формате «3 на 3». Он классный парень, не звёздный, поэтому никаких вопросов к нему.

Заслужил ли Мичков приз лучшему новичку НХЛ? Ой, я не знаю, там много хороших прецедентов. Поэтому если он выиграет, то будет классно», — приводит слова Аймурзина «Советский спорт».