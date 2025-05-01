Щитов: «Локомотив» ничем не впечатлил, совершенно простая игра

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру ярославского «Локомотива» в серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2-1).

«Локомотив» меня ничем не впечатлил, совершенно простая игра. Физически хорошо готовы, игроки классные, но достаточно стандартные действия. Конечно, Радулов большое дело делает, но, я считаю, уровень практически ничем у команд не отличается, особой разницы в классе я не вижу. У Уфы тоже есть очень хорошие исполнители. Очень важно затаскивать шайбу в зону атаки и контролировать её, лишать Ярославль манёвра и контроля. Я думаю, у Уфы есть все шансы. «Салават» вполне может рассчитывать на успех», — приводит слова Щитова «ВсеПроСпорт».