Щитов: «Локомотив» ничем не впечатлил, совершенно простая игра
Поделиться
Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру ярославского «Локомотива» в серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4) 1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5) 1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5) 1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5) 2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5) 2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)
«Локомотив» меня ничем не впечатлил, совершенно простая игра. Физически хорошо готовы, игроки классные, но достаточно стандартные действия. Конечно, Радулов большое дело делает, но, я считаю, уровень практически ничем у команд не отличается, особой разницы в классе я не вижу. У Уфы тоже есть очень хорошие исполнители. Очень важно затаскивать шайбу в зону атаки и контролировать её, лишать Ярославль манёвра и контроля. Я думаю, у Уфы есть все шансы. «Салават» вполне может рассчитывать на успех», — приводит слова Щитова «ВсеПроСпорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2025
-
21:35
-
21:16
-
21:00
-
20:47
-
20:35
-
20:20
-
20:10
-
19:51
-
19:38
-
19:20
-
19:03
-
18:46
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:50
-
17:41
-
17:33
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
17:07
-
17:05
-
16:44
-
16:31
-
16:24
-
16:05
-
15:59
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10