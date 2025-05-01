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Щитов: «Локомотив» ничем не впечатлил, совершенно простая игра

Щитов: «Локомотив» ничем не впечатлил, совершенно простая игра
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Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру ярославского «Локомотива» в серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

«Локомотив» меня ничем не впечатлил, совершенно простая игра. Физически хорошо готовы, игроки классные, но достаточно стандартные действия. Конечно, Радулов большое дело делает, но, я считаю, уровень практически ничем у команд не отличается, особой разницы в классе я не вижу. У Уфы тоже есть очень хорошие исполнители. Очень важно затаскивать шайбу в зону атаки и контролировать её, лишать Ярославль манёвра и контроля. Я думаю, у Уфы есть все шансы. «Салават» вполне может рассчитывать на успех», — приводит слова Щитова «ВсеПроСпорт».

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