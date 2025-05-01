Сборная Чехии победила команду Финляндии в первом матче чешского этапа Евротура
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В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч между сборными Чехии и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Еврохоккейтур . Чешские игры
01 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 2
Финляндия
1:0 Лауко (Коваржчик) – 02:02 2:0 Беранек (Чернох, Шпачек) – 12:31 (pp) 3:0 Хлапик – 12:38 3:1 Хямеэнахо (Ярвинен, Толванен) – 31:01 (pp) 3:2 Виттасмяки (Томсон, Ярвинен) – 43:42 4:2 Лауко (Крейчик, Шпачек) – 59:58 (pp)
На третьей минуте первого периода Якуб Лауко с передачи Михала Коваржчика открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Ондржей Беранек с передач Иржи Черноха и Михаэля Шпачека удвоил преимущество команды Чехии. Спустя семь секунд Филип Хлапик сделал счёт 3:0.
На 12-й минуте второго периода Ленни Хямеэнахо с передач Ян-Микаэль Ярвинена и Ээли Толванена забросил первую шайбу гостей в игре.
На четвёртой минуте третьего периода Вели-Матти Виттасмяки с передачи Ян-Микаэль Ярвинена сократил отставание сборной Финляндии до минимума. В конце периода Якуб Лауко установил окончательный счёт во встрече.
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