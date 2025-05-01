Овечкин повторил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (4:1, 4-1).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp) 2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15 3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp) 3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40 4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34
Овечкин забросил свою четвёртую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает портал Quant Hockey, Александр повторил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет. В сезоне-2009/2010 шведский экс-защитник Никлас Лидстрём также забил четыре гола.
Отметим, что рекорд НХЛ по голам в Кубке Стэнли в возрасте 39 лет принадлежит Жану Беливо — шесть шайб в сезоне-1970/1971.
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