Овечкин повторил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (4:1, 4-1).

Овечкин забросил свою четвёртую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает портал Quant Hockey, Александр повторил рекорд по голам в Кубке Стэнли среди европейцев в возрасте 39 лет. В сезоне-2009/2010 шведский экс-защитник Никлас Лидстрём также забил четыре гола.

Отметим, что рекорд НХЛ по голам в Кубке Стэнли в возрасте 39 лет принадлежит Жану Беливо — шесть шайб в сезоне-1970/1971.