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Майк Салливан станет новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» — источник

Майк Салливан станет новым главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» — источник
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Бывший главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан станет новым наставником «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х.

«Рейнджерс» пока ничего официально не подтвердили и не объявили, но, похоже, события развиваются стремительно, и Майк Салливан становится 38-м главным тренером в истории франшизы», — написал Меркольяно.

Салливану 57 лет, он возглавлял «Питтсбург» с 2015 года. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

Напомним, прежний главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт покинул свой пост 19 апреля 2025 года.

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