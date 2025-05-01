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Голкипер сборной «Россия 25» назвал фаворита Кубка Гагарина — 2025

Голкипер сборной «Россия 25» назвал фаворита Кубка Гагарина — 2025
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Вратарь команды «Россия 25» Денис Попов назвал «Локомотив» фаворитом в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Мне кажется, в этом году «Локомотив» может дожать. Против них тяжело играть. Да, они всегда поддерживают свой уровень и показывают класс. Но уже такая стадия чемпионата, что нет слабых команд. Поэтому у всех участников есть шансы. Я предпочту «Локомотив», — приводит слова Попова «Советский спорт».

Напомним, «Локомотив» в 1/2 серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии — 2-1 в пользу железнодорожников. В прошлом Кубке Гагарина «Локомотив» в финале проиграл «Металлургу» (0-4).

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