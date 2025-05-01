Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией в матче чешского этапа Евротура
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В Клотене, Швейцария, на стадионе «Свисс-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Швеции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Еврохоккейтур . Чешские игры
01 мая 2025, четверг. 20:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Мой (Лёффель) – 07:54 (pp) 1:1 Зибанеджад (Веннберг, Карлссон) – 34:13 (pp) 1:2 Эклунд (Карлссон, Зибанеджад) – 36:28 (pp)
На восьмой минуте первого периода Тайлер Мой с передачи Ромена Лёффеля открыл счёт во встрече.
На 15-й минуте второго периода Мика Зибанеджад с передач Александера Веннберга и Лео Карлссона восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Вильям Эклунд с передач Лео Карлссона и Мики Зибанеджада вывел сборную Швецию вперёд.
В следующей игре Швеция встретится с командой Чехии. Сборная Швейцарии сыграет с национальной командой Финляндии.
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