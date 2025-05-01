Сборная Швеции одержала победу над Швейцарией в матче чешского этапа Евротура

В Клотене, Швейцария, на стадионе «Свисс-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Швеции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Тайлер Мой с передачи Ромена Лёффеля открыл счёт во встрече.

На 15-й минуте второго периода Мика Зибанеджад с передач Александера Веннберга и Лео Карлссона восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Вильям Эклунд с передач Лео Карлссона и Мики Зибанеджада вывел сборную Швецию вперёд.

В следующей игре Швеция встретится с командой Чехии. Сборная Швейцарии сыграет с национальной командой Финляндии.