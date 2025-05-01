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Крикунов: третий матч даст ответ, правда ли «Трактор» неудобный соперник для «Динамо»

Крикунов: третий матч даст ответ, правда ли «Трактор» неудобный соперник для «Динамо»
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился впечатлениями от противостояния «Трактора» и московского «Динамо» (2-0) в Кубке Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первом периоде «Динамо» наделало столько нехарактерных для себя ошибок, сколько не было во всём плей-офф. Причём это не «Трактор» вынуждал москвичей — они сами допускали ляпы, в которых не было никакой необходимости. То ли перегорели, то ли оказались физически не готовы. Хотя во второе не верится, всё-таки команда хорошо работала перед плей-офф. Третий матч даст все ответы, мы поймём, было поражение во второй встрече случайностью или «Трактор» на самом деле неудобный соперник для «Динамо». Проигрывать столичному клубу нельзя», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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