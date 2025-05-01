Крикунов: третий матч даст ответ, правда ли «Трактор» неудобный соперник для «Динамо»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился впечатлениями от противостояния «Трактора» и московского «Динамо» (2-0) в Кубке Гагарина.

«В первом периоде «Динамо» наделало столько нехарактерных для себя ошибок, сколько не было во всём плей-офф. Причём это не «Трактор» вынуждал москвичей — они сами допускали ляпы, в которых не было никакой необходимости. То ли перегорели, то ли оказались физически не готовы. Хотя во второе не верится, всё-таки команда хорошо работала перед плей-офф. Третий матч даст все ответы, мы поймём, было поражение во второй встрече случайностью или «Трактор» на самом деле неудобный соперник для «Динамо». Проигрывать столичному клубу нельзя», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».