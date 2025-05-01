Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 1 мая 2025 года
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Сегодня, 1 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4) 1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5) 1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5) 1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5) 2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5) 2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)
Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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