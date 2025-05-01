Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 1 мая 2025 года

Сегодня, 1 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.