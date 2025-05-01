Результаты матчей Еврохоккейтура на 1 мая 2025 года

Сегодня, 1 мая, начался чешский этап Еврохоккейтура. В сегодняшний игровой день команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч между сборными Чехии и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В Клотене, Швейцария, на стадионе «Свисс-Арена» состоялась вынесенная игра чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Швеции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Напомним, в следующем матче чешского этапа Еврохоккейтура сборная Швеции встретится с командой Чехии. Сборная Швейцарии сыграет с национальной командой Финляндии.