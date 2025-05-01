Результаты матчей Еврохоккейтура на 1 мая 2025 года
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Сегодня, 1 мая, начался чешский этап Еврохоккейтура. В сегодняшний игровой день команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч между сборными Чехии и Финляндии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Еврохоккейтур . Чешские игры
01 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 2
Финляндия
1:0 Лауко (Коваржчик) – 02:02 2:0 Беранек (Чернох, Шпачек) – 12:31 (pp) 3:0 Хлапик – 12:38 3:1 Хямеэнахо (Ярвинен, Толванен) – 31:01 (pp) 3:2 Виттасмяки (Томсон, Ярвинен) – 43:42 4:2 Лауко (Крейчик, Шпачек) – 59:58 (pp)
В Клотене, Швейцария, на стадионе «Свисс-Арена» состоялась вынесенная игра чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Швеции. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Еврохоккейтур . Чешские игры
01 мая 2025, четверг. 20:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Мой (Лёффель) – 07:54 (pp) 1:1 Зибанеджад (Веннберг, Карлссон) – 34:13 (pp) 1:2 Эклунд (Карлссон, Зибанеджад) – 36:28 (pp)
Напомним, в следующем матче чешского этапа Еврохоккейтура сборная Швеции встретится с командой Чехии. Сборная Швейцарии сыграет с национальной командой Финляндии.
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