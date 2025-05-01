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«Удалили ни за что. Игрок сам лезет в угол с шайбой, зачем?» Экс-арбитр о травме Хохрякова

«Удалили ни за что. Игрок сам лезет в угол с шайбой, зачем?» Экс-арбитр о травме Хохрякова
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Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал травму форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова в игре с «Локомотивом» (2:4, 1-2). Напомним, на девятой минуте третьего периода защитник «Локомотива» Никита Черепанов провёл силовой приём на Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

«Человек не сложился у борта, его же не будут там гладить. Думаю, в решении судьи сыграло свою роль и то, что Хохрякова увезли со льда. Считаю, в таких играх нельзя человеку давать подобные штрафы. Игрок сам лезет в угол с шайбой, и зачем он это делает? Угол всегда является опасным местом, где можешь получить. А там он получил не по голове, а неудачно столкнулся не с игроком, а с бортом. А другой парень ни за что получил удаление до конца», — цитирует Зайцева ТАСС.

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