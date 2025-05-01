«Удалили ни за что. Игрок сам лезет в угол с шайбой, зачем?» Экс-арбитр о травме Хохрякова

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал травму форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова в игре с «Локомотивом» (2:4, 1-2). Напомним, на девятой минуте третьего периода защитник «Локомотива» Никита Черепанов провёл силовой приём на Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.

«Человек не сложился у борта, его же не будут там гладить. Думаю, в решении судьи сыграло свою роль и то, что Хохрякова увезли со льда. Считаю, в таких играх нельзя человеку давать подобные штрафы. Игрок сам лезет в угол с шайбой, и зачем он это делает? Угол всегда является опасным местом, где можешь получить. А там он получил не по голове, а неудачно столкнулся не с игроком, а с бортом. А другой парень ни за что получил удаление до конца», — цитирует Зайцева ТАСС.