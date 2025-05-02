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«Подумал, что буду выглядеть, как дурак». Тренер «Вашингтона» — об Иване Демидове

«Подумал, что буду выглядеть, как дурак». Тренер «Вашингтона» — об Иване Демидове
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о российском 19-летнем нападающем «Монреаль Канадиенс» Иване Демидове после победы в первом раунде Кубка Стэнли.

«Я не хотел говорить это по ходу серии, потому что подумал, что как только заговорю о Демидове и его возрасте, он тут же забьет три гола и сделает одну передачу, и я буду выглядеть, как дурак в одном из матчей. Но он и Ленни — в очень схожей ситуации. Это крайне тяжело. Они стараются просто доигрывать смены в равных составах. На большинстве он был великолепен, играл в первой спецбригаде.

У этих ребят впереди невероятные карьеры, но вбросить их сразу в плей-офф — это огромное испытание. Когда в последний раз кто-то выходил так поздно в сезоне, сразу перед концовкой, и реально влиял на игры в Кубке Стэнли?» — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, «Вашингтон» обыграл «Монреаль» в серии со счётом 4-1. В серии с «Вашингтоном» Демидов отметился двумя результативными передачами.

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