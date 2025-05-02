Форвард «Вашингтона» Уилсон оценил следующего соперника команды в Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о предстоящей серии с «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде Кубка Стэнли.

«Мы, конечно, насладимся этим моментом. Мы хорошо знаем соперника. Они играют быстро, предсказуемо друг для друга. Думаю, тренеры подготовят для нас хороший план на серию. А сейчас порадуемся победе, а затем сосредоточимся на следующем этапе. Это снова будет быстрая, жёсткая, конкурентная серия», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в серии обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Каролина» в серии обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4-1.