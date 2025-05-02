«Не всё шло по нашему сценарию». Нападающий «Вашингтона» — о серии с «Монреалем»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа подвёл итоги серии с «Монреаль Канадиенс» (4-1).

«Мы знали, что это будет самый трудный матч серии. Надо было выдать максимум, и мы снова сыграли очень хорошо. Не всё шло по нашему сценарию, но в такие моменты важно полагаться на систему, на принципы и на Томпсона. Он снова был великолепен.

Большинство и меньшинство сыграли классно, и мы двигаемся дальше. Это очень важно, Болельщики поддерживали нас весь сезон, и особенно в этой серии. Завершить всё дома и отпраздновать с ними — это круто. А во втором раунде будет ещё лучше», — приводит слова Дюбуа официальный сайт «Вашингтона».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».