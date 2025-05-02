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«Не всё шло по нашему сценарию». Нападающий «Вашингтона» — о серии с «Монреалем»

«Не всё шло по нашему сценарию». Нападающий «Вашингтона» — о серии с «Монреалем»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа подвёл итоги серии с «Монреаль Канадиенс» (4-1).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

«Мы знали, что это будет самый трудный матч серии. Надо было выдать максимум, и мы снова сыграли очень хорошо. Не всё шло по нашему сценарию, но в такие моменты важно полагаться на систему, на принципы и на Томпсона. Он снова был великолепен.

Большинство и меньшинство сыграли классно, и мы двигаемся дальше. Это очень важно, Болельщики поддерживали нас весь сезон, и особенно в этой серии. Завершить всё дома и отпраздновать с ними — это круто. А во втором раунде будет ещё лучше», — приводит слова Дюбуа официальный сайт «Вашингтона».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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