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Оттава – Торонто, результат матча 2 мая 2025, счет 2:4, шестой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

«Торонто» обыграл «Оттаву» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
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Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp)     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43     1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28     2:2 Перрон (Шабо) – 52:40     2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21     2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41    

В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дважды) и Макс Пасиоретти.

За «Оттаву» шайбу забросили Брэди Ткачук и Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.

По итогам регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на шестом месте Восточной конференции, записав в свой актив 97 очков. «Торонто» занял второе место на Востоке, набрав 108 очков.

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