«Торонто» обыграл «Оттаву» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
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Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp) 0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43 1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28 2:2 Перрон (Шабо) – 52:40 2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21 2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41
В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дважды) и Макс Пасиоретти.
За «Оттаву» шайбу забросили Брэди Ткачук и Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.
По итогам регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на шестом месте Восточной конференции, записав в свой актив 97 очков. «Торонто» занял второе место на Востоке, набрав 108 очков.
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