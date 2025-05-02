«Торонто» обыграл «Оттаву» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Торонто» забивали Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер (дважды) и Макс Пасиоретти.

За «Оттаву» шайбу забросили Брэди Ткачук и Дэвид Перрон. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.

По итогам регулярного чемпионата «Оттава» финишировала на шестом месте Восточной конференции, записав в свой актив 97 очков. «Торонто» занял второе место на Востоке, набрав 108 очков.