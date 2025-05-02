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«Торонто» встретится с «Флоридой» в четвертьфинале плей-офф НХЛ

«Торонто» встретится с «Флоридой» в четвертьфинале плей-офф НХЛ
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«Торонто Мэйпл Лифс» во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги встретится с «Флоридой Пантерз».

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» в серии обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4-2. «Флорида», в свою очередь, уверенно выиграла серию у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-1.

По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял второе место в Восточной конференции, набрав 108 очков. «Флорида», в свою очередь, финишировала на пятом месте, записав в свой актив 98 очков.

Действующим победителем Кубка Стэнли является именно «Флорида», которая в финальной серии прошлого сезона обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-3.

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