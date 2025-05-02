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Миннесота – Вегас, результат матча 2 мая 2025, счет 2:3, шестой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

«Вегас» обыграл в шестом матче «Миннесоту» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли—2025
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В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3), и завершила свои выступления в текущем плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Олофссон, Айкел) – 03:30 (pp)     1:1 Хартман (Фолиньо) – 19:56     1:2 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 36:12     1:3 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 56:02     2:3 Хартман (Юханссон, Миддлтон) – 56:33    

Шайбами в составе победителей отметились Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун. У хозяев дубль на счету Райана Хартмана.

Россияне из «Миннесоты» Кирилл Капризов и Яков Тренин, а также Иван Барбашёв из «Вегаса» не смогли отметиться результативными действиями.

Таким образом, «рыцари» выиграли серию со счётом 4-2 и во втором раунде встретятся с победителем противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», в котором пока счёт 3-2 в пользу «нефтяников».

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