«Вегас» обыграл в шестом матче «Миннесоту» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли—2025

В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3), и завершила свои выступления в текущем плей-офф.

Шайбами в составе победителей отметились Ши Теодор, Джек Айкел и Марк Стоун. У хозяев дубль на счету Райана Хартмана.

Россияне из «Миннесоты» Кирилл Капризов и Яков Тренин, а также Иван Барбашёв из «Вегаса» не смогли отметиться результативными действиями.

Таким образом, «рыцари» выиграли серию со счётом 4-2 и во втором раунде встретятся с победителем противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», в котором пока счёт 3-2 в пользу «нефтяников».