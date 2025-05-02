Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ
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В ночь с 1 на 2 мая мск в Кубке Стэнли определился последний участник стадии четвертьфинала в Восточной конференции НХЛ. Им стал «Торонто Мэйпл Лифс», который выездной победой над «Оттавой Сенаторз» (4:2) завершил серию первого раунда в свою пользу в шести матчах — 4-2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp) 0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43 1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28 2:2 Перрон (Шабо) – 52:40 2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21 2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41
Таким образом, в полуфинале Восточной конференции (1/4 финала Кубка Стэнли) сыграют «Каролина Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». При этом соперником «Вашингтона» станет «Каролина», а «Флорида» встретится с «Торонто».
Пары 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции:
- «Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз».
- «Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз».
Видео: Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ
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