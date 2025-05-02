Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ

В ночь с 1 на 2 мая мск в Кубке Стэнли определился последний участник стадии четвертьфинала в Восточной конференции НХЛ. Им стал «Торонто Мэйпл Лифс», который выездной победой над «Оттавой Сенаторз» (4:2) завершил серию первого раунда в свою пользу в шести матчах — 4-2.

Таким образом, в полуфинале Восточной конференции (1/4 финала Кубка Стэнли) сыграют «Каролина Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». При этом соперником «Вашингтона» станет «Каролина», а «Флорида» встретится с «Торонто».

Пары 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции:

«Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз».

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз».

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