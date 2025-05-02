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Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ
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В ночь с 1 на 2 мая мск в Кубке Стэнли определился последний участник стадии четвертьфинала в Восточной конференции НХЛ. Им стал «Торонто Мэйпл Лифс», который выездной победой над «Оттавой Сенаторз» (4:2) завершил серию первого раунда в свою пользу в шести матчах — 4-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp)     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43     1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28     2:2 Перрон (Шабо) – 52:40     2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21     2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41    

Таким образом, в полуфинале Восточной конференции (1/4 финала Кубка Стэнли) сыграют «Каролина Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». При этом соперником «Вашингтона» станет «Каролина», а «Флорида» встретится с «Торонто».

Пары 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции:

  • «Вашингтон Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз».
  • «Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз».
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