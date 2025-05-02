Ничушкин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф, эффектно поразив ворота «Далласа»

В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент позади первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев. Первый гол у «лавин» в этой встрече забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

За шесть с половиной минут до окончания первой 20-минутки россиянин эффектным броском поразил ворота Джейка Эттингера после передачи Брока Нельсона.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второй шайбы Ничушкина в этом плей-офф:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Ничушкин провёл 43 матча, в которых набрал 34 (21+13) очка.