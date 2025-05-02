Ничушкин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф, эффектно поразив ворота «Далласа»
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В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент позади первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев. Первый гол у «лавин» в этой встрече забил российский нападающий Валерий Ничушкин.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Перерыв
2 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29 2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40
За шесть с половиной минут до окончания первой 20-минутки россиянин эффектным броском поразил ворота Джейка Эттингера после передачи Брока Нельсона.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второй шайбы Ничушкина в этом плей-офф:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Ничушкин провёл 43 матча, в которых набрал 34 (21+13) очка.
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