Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный вратарь Марк-Андре Флёри завершил карьеру

В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3), и завершила свои выступления в текущем плей-офф. Этот матч стал последним в профессиональной карьере легендарного вратаря «дикарей» 40-летнего Марка-Андре Флёри. Он провёл эту встречу на скамейке запасных.
Напомним, Флёри прошлым летом объявил, что завершит карьеру после сезона-2024/2025, и по ходу его не раз давал понять, что данное решение окончательное. Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
Отметим, что Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только Мартину Бродо (691).
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