Видео: Флёри покидает лёд под овации болельщиков после своего последнего матча в карьере

В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3), и завершила свои выступления в текущем плей-офф. Этот матч стал последним в профессиональной карьере легендарного канадского голкипера «дикарей» 40-летнего Марка-Андре Флёри. Он провёл эту встречу на скамейке запасных.

По окончании игры Флёри покинул лёд под громкие овации болельщиков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео грустного момента для всего мирового хоккея:

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Напомним, Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только легендарному Мартину Бродо (691).