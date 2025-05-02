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Видео: Флёри покидает лёд под овации болельщиков после своего последнего матча в карьере

Видео: Флёри покидает лёд под овации болельщиков после своего последнего матча в карьере
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В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3), и завершила свои выступления в текущем плей-офф. Этот матч стал последним в профессиональной карьере легендарного канадского голкипера «дикарей» 40-летнего Марка-Андре Флёри. Он провёл эту встречу на скамейке запасных.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Олофссон, Айкел) – 03:30 (pp)     1:1 Хартман (Фолиньо) – 19:56     1:2 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 36:12     1:3 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 56:02     2:3 Хартман (Юханссон, Миддлтон) – 56:33    

По окончании игры Флёри покинул лёд под громкие овации болельщиков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео грустного момента для всего мирового хоккея:

ВИДЕО

Напомним, Марк-Андре — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только легендарному Мартину Бродо (691).

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