Мэттьюс вышел на седьмое место в истории «Торонто» по голам в плей-офф

Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Оттавой Сенаторз» (4:2), после которого «кленовые листья» вышли в полуфинал Восточной конференции, победив в противостоянии 4-2.

Этот гол стал 25-м для 27-летнего американца за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на седьмое место в истории «Торонто», сравнявшись с Бобом Пулфордом, Силом Эппсом и Дэриллом Ситтлером. Лидером всех времён является Уэнделл Кларк (34).

Всего в текущем плей-офф на счету Мэттьюса 7 (2+5) очков в шести матчах.

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли—2025 «Торонто» встретится с действующим чемпионом «Флоридой Пантерз».