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Мэттьюс вышел на седьмое место в истории «Торонто» по голам в плей-офф

Мэттьюс вышел на седьмое место в истории «Торонто» по голам в плей-офф
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Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Оттавой Сенаторз» (4:2), после которого «кленовые листья» вышли в полуфинал Восточной конференции, победив в противостоянии 4-2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дворак (Галлахер) – 20:40     2:0 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 34:24     3:0 Галлахер (Эванс) – 43:00     3:1 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 53:19     4:1 Судзуки (Эванс, Армиа) – 58:03    

Этот гол стал 25-м для 27-летнего американца за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на седьмое место в истории «Торонто», сравнявшись с Бобом Пулфордом, Силом Эппсом и Дэриллом Ситтлером. Лидером всех времён является Уэнделл Кларк (34).

Всего в текущем плей-офф на счету Мэттьюса 7 (2+5) очков в шести матчах.

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли—2025 «Торонто» встретится с действующим чемпионом «Флоридой Пантерз».

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