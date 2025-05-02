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«Наша цель — Кубок Стэнли». Главный тренер «Оттавы» после поражения в первом раунде

«Наша цель — Кубок Стэнли». Главный тренер «Оттавы» после поражения в первом раунде
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Главный тренер «Оттавы Сентаорз» Трэвис Грин прокомментировал вылет своей команды в первом раунде плей-офф НХЛ после поражения в шестом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). «Сенаторы» проиграли противостояние со счётом 2-4.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp)     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43     1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28     2:2 Перрон (Шабо) – 52:40     2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21     2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41    

«Мы здесь не для того, чтобы просто попасть в плей-офф. Наша цель — выиграть Кубок Стэнли. Это повод для нашей команды, наших игроков и тренеров продолжать требовать от себя становиться лучше», — приводит слова Грина TSN.

Напомним, в серии с «Торонто» «Оттава» изначально уступала со счётом 0-3, однако нашла в себе силы свести отставание к минимуму. В последний раз «сенаторы» преодолевали барьер первого раунда плей-офф в сезоне-2016/2017, когда дошли до финала конференции.

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