«Наша цель — Кубок Стэнли». Главный тренер «Оттавы» после поражения в первом раунде

Главный тренер «Оттавы Сентаорз» Трэвис Грин прокомментировал вылет своей команды в первом раунде плей-офф НХЛ после поражения в шестом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). «Сенаторы» проиграли противостояние со счётом 2-4.

«Мы здесь не для того, чтобы просто попасть в плей-офф. Наша цель — выиграть Кубок Стэнли. Это повод для нашей команды, наших игроков и тренеров продолжать требовать от себя становиться лучше», — приводит слова Грина TSN.

Напомним, в серии с «Торонто» «Оттава» изначально уступала со счётом 0-3, однако нашла в себе силы свести отставание к минимуму. В последний раз «сенаторы» преодолевали барьер первого раунда плей-офф в сезоне-2016/2017, когда дошли до финала конференции.