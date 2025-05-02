Финская связка «Далласа» Рантанен — Хинц установила исторический рекорд в плей-офф НХЛ

Финские нападающие первого звена «Даллас Старз» Микко Рантанен и Роопе Хинц набрали по четыре очка каждый во втором периоде шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты в Денвере.

На счету Рантанена гол и три передачи, у Хинца — дубль и два ассиста. Их команда ведёт 4:3 после двух периодов.

Таким образом, этот случай стал первым в истории плей-офф НХЛ, в котором сразу два игрока одной команды набрали четыре или более очков в пределах одного периода.

На данный момент счёт в серии «Колорадо» и «Далласа» 3-2 в пользу «звёзд». В случае победы «Старз» выйдут во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграют либо с «Виннипег Джетс», либо с «Сент-Луис Блюз».