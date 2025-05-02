Финская связка «Далласа» Рантанен — Хинц установила исторический рекорд в плей-офф НХЛ
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Финские нападающие первого звена «Даллас Старз» Микко Рантанен и Роопе Хинц набрали по четыре очка каждый во втором периоде шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Колорадо Эвеланш», который проходит в эти минуты в Денвере.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
5 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29 2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40 2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp) 2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41 3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34 3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51 3:4 Рантанен (Хинц) – 38:35 4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02 5:4 Маккиннон – 49:04
На счету Рантанена гол и три передачи, у Хинца — дубль и два ассиста. Их команда ведёт 4:3 после двух периодов.
Таким образом, этот случай стал первым в истории плей-офф НХЛ, в котором сразу два игрока одной команды набрали четыре или более очков в пределах одного периода.
На данный момент счёт в серии «Колорадо» и «Далласа» 3-2 в пользу «звёзд». В случае победы «Старз» выйдут во второй раунд Кубка Стэнли, где сыграют либо с «Виннипег Джетс», либо с «Сент-Луис Блюз».
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