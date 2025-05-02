«Просто горжусь этой командой». Мэттьюс — о победе в серии с «Оттавой»

Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Оттавой Сенаторз» (4:2), которая вывела «кленовых листьев» в полуфинал Восточной конференции. В этой игре американец отметился голом.
«Приятное чувство. Да, приятно. Мы говорили сегодня утром, что будет нелегко. Мы говорили об этом. Будут взлёты и падения. Точно так же, как мы отреагировали после пропущенных шайб, просто держались, возвращая импульс. Некоторые парни сыграли прекрасно сегодня в определённые моменты. Отличный гол от Патча (Макс Пасиоретти, — Прим. «Чемпионата»). Просто горжусь этой командой. Это тяжело заработанная победа в серии, и ей нужно наслаждаться. Принимай хорошее, принимай плохое, и иди дальше», — приводит слова Мэттьюса The Hockey News.
«Торонто» выиграл серию 4-2. Во втором раунде «Мэйпл Лифс» сыграют с «Флоридой Пантерз».
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