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«Просто горжусь этой командой». Мэттьюс — о победе в серии с «Оттавой»

«Просто горжусь этой командой». Мэттьюс — о победе в серии с «Оттавой»
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Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал победу своей команды в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Оттавой Сенаторз» (4:2), которая вывела «кленовых листьев» в полуфинал Восточной конференции. В этой игре американец отметился голом.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp)     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43     1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28     2:2 Перрон (Шабо) – 52:40     2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21     2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41    

«Приятное чувство. Да, приятно. Мы говорили сегодня утром, что будет нелегко. Мы говорили об этом. Будут взлёты и падения. Точно так же, как мы отреагировали после пропущенных шайб, просто держались, возвращая импульс. Некоторые парни сыграли прекрасно сегодня в определённые моменты. Отличный гол от Патча (Макс Пасиоретти, — Прим. «Чемпионата»). Просто горжусь этой командой. Это тяжело заработанная победа в серии, и ей нужно наслаждаться. Принимай хорошее, принимай плохое, и иди дальше», — приводит слова Мэттьюса The Hockey News.

«Торонто» выиграл серию 4-2. Во втором раунде «Мэйпл Лифс» сыграют с «Флоридой Пантерз».

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