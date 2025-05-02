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Форвард «Далласа» забросил шайбу в свои ворота в 3-м периоде шестого матча с «Колорадо»

Форвард «Далласа» забросил шайбу в свои ворота в 3-м периоде шестого матча с «Колорадо»
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В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент идёт третий период, счёт 5:4 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    

Пятая шайба «лавин» в этой встрече получилась в высшей степени курьёзной. В результате борьбы на пятаке «звёзд» их нападающий Сэм Стил подчерпнул шайбу клюшкой и закинул её в собственные ворота. Гол записали на Натана Маккиннона, коснувшегося шайбы последним из игроков «Эвеланш».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео курьёзного эпизода:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что эта шайба может стать победной для «Колорадо» в этой встрече и перевести серию в седьмой матч. На данный момент «Старз» ведут в противостоянии 3-2.

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