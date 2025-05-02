Форвард «Далласа» забросил шайбу в свои ворота в 3-м периоде шестого матча с «Колорадо»

В эти минуты в Денвере (США) проходит шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз». На данный момент идёт третий период, счёт 5:4 в пользу хозяев.
Пятая шайба «лавин» в этой встрече получилась в высшей степени курьёзной. В результате борьбы на пятаке «звёзд» их нападающий Сэм Стил подчерпнул шайбу клюшкой и закинул её в собственные ворота. Гол записали на Натана Маккиннона, коснувшегося шайбы последним из игроков «Эвеланш».
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео курьёзного эпизода:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Примечательно, что эта шайба может стать победной для «Колорадо» в этой встрече и перевести серию в седьмой матч. На данный момент «Старз» ведут в противостоянии 3-2.
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