Дубль Ничушкина помог «Колорадо» перевести серию с «Далласом» в седьмой матч

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.

Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Ещё по шайбе у «лавин» забросили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар. Последние двое поразили пустые ворота в концовке встречи.

У гостей дубль записал на свой счёт Роопе Хинц. Также голами у «звёзд» отметились Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен.

Таким образом, исход данной серии решится в седьмом матче, который пройдёт 3 мая в Далласе.

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