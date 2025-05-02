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Колорадо – Даллас, результат матча 2 мая 2025, счет 7:4, шестой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» перевести серию с «Далласом» в седьмой матч
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В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    

Дублем в составе хозяев отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Ещё по шайбе у «лавин» забросили Арттури Лехконен, Мартин Нечас, Натан Маккиннон, Джош Мэнсон и Кейл Макар. Последние двое поразили пустые ворота в концовке встречи.

У гостей дубль записал на свой счёт Роопе Хинц. Также голами у «звёзд» отметились Микаэль Гранлунд и Микко Рантанен.

Таким образом, исход данной серии решится в седьмом матче, который пройдёт 3 мая в Далласе.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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