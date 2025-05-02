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Защитник «Далласа» Илья Любушкин закончил шестой матч с «Колорадо» с полезностью «-5»

Защитник «Далласа» Илья Любушкин закончил шестой матч с «Колорадо» с полезностью «-5»
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Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин закончил шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Колорадо Эвеланш» (4:7) с показателем полезности «-5» и стал худшим в своей команде по этому компоненту.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    

На льду в этой встрече россиянин провёл в общей сложности 19 минут 14 секунд, нанеся один бросок в створ, сделав один хит и заблокировав один бросок по своим воротам.

Всего в нынешнем сезоне, суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, на счету 31-летнего Любушкина 86 матчей, в которых он набрал 15 (1+14) очков. Это первый сезон российского защитника в составе техасской команды.

Таким образом, счёт в серии между «Далласом» и «Колорадо» стал 3-3 и для определения победителя будет сыгран седьмой матч.

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