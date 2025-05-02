Защитник «Далласа» Илья Любушкин закончил шестой матч с «Колорадо» с полезностью «-5»

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин закончил шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025 с «Колорадо Эвеланш» (4:7) с показателем полезности «-5» и стал худшим в своей команде по этому компоненту.

На льду в этой встрече россиянин провёл в общей сложности 19 минут 14 секунд, нанеся один бросок в створ, сделав один хит и заблокировав один бросок по своим воротам.

Всего в нынешнем сезоне, суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, на счету 31-летнего Любушкина 86 матчей, в которых он набрал 15 (1+14) очков. Это первый сезон российского защитника в составе техасской команды.

Таким образом, счёт в серии между «Далласом» и «Колорадо» стал 3-3 и для определения победителя будет сыгран седьмой матч.