«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и выиграл серию Кубка Стэнли со счёта 0-2

В ночь с 1 на 2 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:4 и выиграли серию со счётом 4-2 (5:6, 2:6, 7:4, 4:3 OT, 3:1, 6:4), уступая после двух стартовых матчей 0-2.

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на 35-й минуте отметился российский нападающий Василий Подколзин. Заброшенные шайбы «Ойлерз» записали на свой счёт Адам Хенрик, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Дарнелл Нурс, Трент Фредерик и Коннор Браун (в пустые ворота). У «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джордан Спенс и Анже Копитар.

Соперником «Эдмонтона» в полуфинале Западной конференции (1/4 финала Кубка Стэнли) станет «Вегас Голден Найтс». «Лос-Анджелес» завершил сезон-2024/2025.