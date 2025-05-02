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Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 2 мая 2025, счет 6:4, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и выиграл серию Кубка Стэнли со счёта 0-2
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В ночь с 1 на 2 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:4 и выиграли серию со счётом 4-2 (5:6, 2:6, 7:4, 4:3 OT, 3:1, 6:4), уступая после двух стартовых матчей 0-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 01:19     1:1 Хенрик (Браун, Фредерик) – 03:04     1:2 Кларк (Дано) – 03:37     2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 05:55 (pp)     3:2 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 12:49     4:2 Нурс (Подколзин, Янмарк) – 34:59     5:2 Фредерик (Браун, Кулак) – 36:35     5:3 Спенс (Фиала, Хелениус) – 38:01     5:4 Копитар (Даути, Лаферрье) – 59:05     6:4 Браун – 59:58    

В составе «Эдмонтона» результативным пасом на 35-й минуте отметился российский нападающий Василий Подколзин. Заброшенные шайбы «Ойлерз» записали на свой счёт Адам Хенрик, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, Дарнелл Нурс, Трент Фредерик и Коннор Браун (в пустые ворота). У «Лос-Анджелеса» отличились Куинтон Байфилд, Брандт Кларк, Джордан Спенс и Анже Копитар.

Соперником «Эдмонтона» в полуфинале Западной конференции (1/4 финала Кубка Стэнли) станет «Вегас Голден Найтс». «Лос-Анджелес» завершил сезон-2024/2025.

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