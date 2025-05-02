Главный тренер «Вашингтона» Карбери сравнил капитана «Монреаля» с Никитой Кучеровым

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сравнил игру капитана «Монреаля» Ника Судзуки с выступлениями российского форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

«Ударное звено «Монреаля», особенно прогрессирующий Лэйн Хатсон и Ник Сузуки — это мощная заявка на будущее в лиге. Когда я работал в тренерском штабе «Торонто», нам приходилось вырабатывать отдельный план на игру против Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта из «Тампы». То же самое нужно делать против Сузуки. Это лучший комплимент, который я могу себе представить», — цитирует Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Никита Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.