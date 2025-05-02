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Определилась первая пара полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ

Определилась первая пара полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (6:4) и выиграл серию со счётом 4-2. Таким образом, в полуфинале Западной конференции «нефтяники» сыграют с «Вегас Голден Найтс», который ранее сегодня выиграл серию у «Миннесоты Уайлд» (4-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 01:19     1:1 Хенрик (Браун, Фредерик) – 03:04     1:2 Кларк (Дано) – 03:37     2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 05:55 (pp)     3:2 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 12:49     4:2 Нурс (Подколзин, Янмарк) – 34:59     5:2 Фредерик (Браун, Кулак) – 36:35     5:3 Спенс (Фиала, Хелениус) – 38:01     5:4 Копитар (Даути, Лаферрье) – 59:05     6:4 Браун – 59:58    

Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» смог дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3-4, изначально уступая в ней 0-3. «Рыцари» же в 2023 году и вовсе стали обладателями главного трофея НХЛ.

Отметим, что во второй полуфинальной паре Запада пока неизвестен ни один из участников. «Виннипег» ведёт у «Сент-Луиса» 3-2, а «Далласу» и «Колорадо» потребуется седьмой матч.

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