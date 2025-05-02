Определилась первая пара полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (6:4) и выиграл серию со счётом 4-2. Таким образом, в полуфинале Западной конференции «нефтяники» сыграют с «Вегас Голден Найтс», который ранее сегодня выиграл серию у «Миннесоты Уайлд» (4-2).

Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» смог дойти до финала Кубка Стэнли, где в драматичной серии уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3-4, изначально уступая в ней 0-3. «Рыцари» же в 2023 году и вовсе стали обладателями главного трофея НХЛ.

Отметим, что во второй полуфинальной паре Запада пока неизвестен ни один из участников. «Виннипег» ведёт у «Сент-Луиса» 3-2, а «Далласу» и «Колорадо» потребуется седьмой матч.