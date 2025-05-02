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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 2 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 2 мая 2025 года
Комментарии

2 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 18:50 (pp)     0:2 Нюландер (Пасиоретти) – 20:43     1:2 Ткачук (Шабо, Жиру) – 27:28     2:2 Перрон (Шабо) – 52:40     2:3 Пасиоретти (Доми, Хольмберг) – 54:21     2:4 Нюландер (Лотон) – 59:41    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Олофссон, Айкел) – 03:30 (pp)     1:1 Хартман (Фолиньо) – 19:56     1:2 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 36:12     1:3 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 56:02     2:3 Хартман (Юханссон, Миддлтон) – 56:33    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 01:19     1:1 Хенрик (Браун, Фредерик) – 03:04     1:2 Кларк (Дано) – 03:37     2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 05:55 (pp)     3:2 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 12:49     4:2 Нурс (Подколзин, Янмарк) – 34:59     5:2 Фредерик (Браун, Кулак) – 36:35     5:3 Спенс (Фиала, Хелениус) – 38:01     5:4 Копитар (Даути, Лаферрье) – 59:05     6:4 Браун – 59:58    

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 3-2;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 3-3;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-4;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 4-2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-4;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 4-2;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 4-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 4-1.

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