Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар вышел на третье место среди защитников в Кубке Стэнли по играм с 3+ очками

Макар вышел на третье место среди защитников в Кубке Стэнли по играм с 3+ очками
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар в шестом матче серии Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз» забил гол и отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макар провёл 10-ю игру с тремя и более очками в Кубке Стэнли и вышел на третье место по данному показателю среди защитников. Больше Кейла таких матчей имеют: Рэй Бурк (13), Пол Коффи и Денис Потвин (по 19).

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    
Материалы по теме
Видео
Дубль Ничушкина помог «Колорадо» перевести серию с «Далласом» в седьмой матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android