Макар вышел на третье место среди защитников в Кубке Стэнли по играм с 3+ очками

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар в шестом матче серии Кубка Стэнли — 2025 с «Даллас Старз» забил гол и отдал две результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макар провёл 10-ю игру с тремя и более очками в Кубке Стэнли и вышел на третье место по данному показателю среди защитников. Больше Кейла таких матчей имеют: Рэй Бурк (13), Пол Коффи и Денис Потвин (по 19).

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли—2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.