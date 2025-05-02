Форвард «Далласа» Мико Рантанен повторил достижения Могильного и Гретцки в Кубке Стэнли

Финский нападающий «Даллас Старз» Мико Рантанен в шестом матче плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» за второй период забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Мико Рантанен повторил достижения Кевина Лабанка, Брэда Ричардса, Александра Могильного, Уэйна Гретцки и Питера Макнаба. Это единственные хоккеисты в истории Кубка Стэнли, которые забрасывали как минимум одну шайбу и отдавали три голевые передачи в одном периоде плей-офф НХЛ.

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.