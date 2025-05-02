«Лос-Анджелес» — 2-й клуб НХЛ, кто вылетал в первом раунде от одной команды 4 года подряд
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В ночь с 1 на 2 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:4 и выиграли серию со счётом 4-2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 01:19 1:1 Хенрик (Браун, Фредерик) – 03:04 1:2 Кларк (Дано) – 03:37 2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 05:55 (pp) 3:2 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 12:49 4:2 Нурс (Подколзин, Янмарк) – 34:59 5:2 Фредерик (Браун, Кулак) – 36:35 5:3 Спенс (Фиала, Хелениус) – 38:01 5:4 Копитар (Даути, Лаферрье) – 59:05 6:4 Браун – 59:58
Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, «Лос-Анджелес» стал вторым клубом НХЛ, кто вылетал в первом раунде от одной команды четыре года подряд. Первым таким клубом в истории Кубка Стэнли был «Бостон Брюинз», который проигрывал «Монреаль Канадиенс» в первом раунде в 1984, 1985, 1986 и 1987 годах.
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