«Лос-Анджелес» — 2-й клуб НХЛ, кто вылетал в первом раунде от одной команды 4 года подряд

В ночь с 1 на 2 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:4 и выиграли серию со счётом 4-2.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, «Лос-Анджелес» стал вторым клубом НХЛ, кто вылетал в первом раунде от одной команды четыре года подряд. Первым таким клубом в истории Кубка Стэнли был «Бостон Брюинз», который проигрывал «Монреаль Канадиенс» в первом раунде в 1984, 1985, 1986 и 1987 годах.