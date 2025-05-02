«Россия 25» — Беларусь: онлайн-трансляция матча «Тура сборной» начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 2 мая, в Астане состоится второй матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, вчера, 1 мая, сборная «Россия 25» победила хозяев турнира Qazaqstan Hockey Open команду Казахстана со счётом 4:1. Шайбы в составе «России 25» забили Данил Аймурзин, Дмитрий Саморуков, Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Тольятти

5 мая, 17:00 Россия — Беларусь

6 мая, 18:00 Россия — Беларусь

Минск

8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.