«Россия 25» — Беларусь: онлайн-трансляция матча «Тура сборной» начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 2 мая, в Астане состоится второй матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, вчера, 1 мая, сборная «Россия 25» победила хозяев турнира Qazaqstan Hockey Open команду Казахстана со счётом 4:1. Шайбы в составе «России 25» забили Данил Аймурзин, Дмитрий Саморуков, Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.
Полное расписание тура сборной «Россия 25»:
Тольятти
5 мая, 17:00 Россия — Беларусь
6 мая, 18:00 Россия — Беларусь
Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.
* время московское.
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