«Миннесота» — первая команда НХЛ, которая вылетала в первом раунде КС 8 раз за 10 лет
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В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3, 2-4) и завершила свои выступления в текущем плей-офф.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Олофссон, Айкел) – 03:30 (pp) 1:1 Хартман (Фолиньо) – 19:56 1:2 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 36:12 1:3 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 56:02 2:3 Хартман (Юханссон, Миддлтон) – 56:33
Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, «Миннесота» стала первой командой среди всех спортивных лиг США, которая вылетала в первом раунде плей-офф восемь раз за 10 лет участия. В прошлый раз «дикарям» удалось выиграть кубковую серию первого раунда в 2015 году – у «Сент-Луис Блюз» (4-2). После этого «Миннесота» восемь раз вылетала в первом раунде плей-офф (2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025).
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