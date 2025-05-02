«Миннесота» — первая команда НХЛ, которая вылетала в первом раунде КС 8 раз за 10 лет

В Сент-Поле (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:3, 2-4) и завершила свои выступления в текущем плей-офф.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, «Миннесота» стала первой командой среди всех спортивных лиг США, которая вылетала в первом раунде плей-офф восемь раз за 10 лет участия. В прошлый раз «дикарям» удалось выиграть кубковую серию первого раунда в 2015 году – у «Сент-Луис Блюз» (4-2). После этого «Миннесота» восемь раз вылетала в первом раунде плей-офф (2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025).