Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 2 мая 2025 года
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Сегодня, 2 мая, пройдёт третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» примет на своём льду «Динамо» из Санкт-Петербурга. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Динамо».
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-0;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-0.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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