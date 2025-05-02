«Не забываем о том, что произошло два года назад». Макдэвид — о серии с «Вегасом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Вегас Голден Найтс».
«Мы уже смотрим в будущее. Очевидно, мы обязаны «Вегасу» хорошей серией и не забываем о том, что произошло два года назад. С нетерпением ждём этого противостояния. Конечно, сегодня был захватывающий вечер, но мы готовы к ещё одной большой серии», — сказал Макдэвид в интервью Sportsnet.
Напомним, в сезоне-2022/2023 во втором раунде плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-2 в серии.
В ночь с 1 на 2 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:4 и выиграли серию со счётом 4-2.
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