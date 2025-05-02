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«Не забываем о том, что произошло два года назад». Макдэвид — о серии с «Вегасом»

«Не забываем о том, что произошло два года назад». Макдэвид — о серии с «Вегасом»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Вегас Голден Найтс».

«Мы уже смотрим в будущее. Очевидно, мы обязаны «Вегасу» хорошей серией и не забываем о том, что произошло два года назад. С нетерпением ждём этого противостояния. Конечно, сегодня был захватывающий вечер, но мы готовы к ещё одной большой серии», — сказал Макдэвид в интервью Sportsnet.

Напомним, в сезоне-2022/2023 во втором раунде плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-2 в серии.

В ночь с 1 на 2 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева льда одержали победу с результатом 6:4 и выиграли серию со счётом 4-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Фиала, Лаферрье) – 01:19     1:1 Хенрик (Браун, Фредерик) – 03:04     1:2 Кларк (Дано) – 03:37     2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 05:55 (pp)     3:2 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 12:49     4:2 Нурс (Подколзин, Янмарк) – 34:59     5:2 Фредерик (Браун, Кулак) – 36:35     5:3 Спенс (Фиала, Хелениус) – 38:01     5:4 Копитар (Даути, Лаферрье) – 59:05     6:4 Браун – 59:58    
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