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Динамо М — Трактор: во сколько начало третьего матча 1/2 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» М — «Трактор»: во сколько начало матча серии плей-офф, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор». Счёт в серии — 2-0 в пользу «Трактора». Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» — «Трактор» 2 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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