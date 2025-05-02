Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Каролины» Свечников: если посмотреть на последние 20 игр, мне было тяжело

Нападающий «Каролины» Свечников: если посмотреть на последние 20 игр, мне было тяжело
Комментарии

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своей игре в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я сейчас не чувствую никакого давления, понимаете? Посмотрим, когда начнётся серия [с «Вашингтоном»]. Если посмотреть на последние 20 игр, мне было тяжело. Я пытался найти свою игру. Это не так просто. Я всегда могу играть лучше, всегда. Особенно в этом сезоне. Я пробовал многое, но не всё шло так, как я хотел. Нужно двигаться дальше и стараться сосредоточиться на плей-офф», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Свечников провёл шесть матчей, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Пускай они сами разбираются». Фетисов — о взаимоотношениях Овечкина и Свечникова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android