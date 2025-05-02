Нападающий «Каролины» Свечников: если посмотреть на последние 20 игр, мне было тяжело

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своей игре в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я сейчас не чувствую никакого давления, понимаете? Посмотрим, когда начнётся серия [с «Вашингтоном»]. Если посмотреть на последние 20 игр, мне было тяжело. Я пытался найти свою игру. Это не так просто. Я всегда могу играть лучше, всегда. Особенно в этом сезоне. Я пробовал многое, но не всё шло так, как я хотел. Нужно двигаться дальше и стараться сосредоточиться на плей-офф», — приводит слова Свечникова сайт НХЛ.

В текущем плей-офф Свечников провёл шесть матчей, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.