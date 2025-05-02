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Кирилл Капризов высказался о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли

Кирилл Капризов высказался о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли
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Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался о вылете из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Вегас Голден Найтс» (2-4) и оценил игру канадского вратаря Марк-Андре Флёри, для которого сегодняшний матч серии плей-офф НХЛ стал последним в карьере.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Олофссон, Айкел) – 03:30 (pp)     1:1 Хартман (Фолиньо) – 19:56     1:2 Айкел (Стоун, Макнэбб) – 36:12     1:3 Стоун (Макнэбб, Теодор) – 56:02     2:3 Хартман (Юханссон, Миддлтон) – 56:33    

«Ничего радостного. Мы играли неплохо в серии, две игры в овертайме проиграли. Сегодня 2:3, были моменты… Серия хорошая была в целом.

Для Флёри это тяжело. Последняя игра. Играть с ним было большой честью. У него можно научиться, как становиться лучше не только на льду, но и за его пределами. Невероятная карьера. Флёри — один из лучших вратарей мира за всю историю», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».

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