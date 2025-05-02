Кирилл Капризов высказался о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался о вылете из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Вегас Голден Найтс» (2-4) и оценил игру канадского вратаря Марк-Андре Флёри, для которого сегодняшний матч серии плей-офф НХЛ стал последним в карьере.

«Ничего радостного. Мы играли неплохо в серии, две игры в овертайме проиграли. Сегодня 2:3, были моменты… Серия хорошая была в целом.

Для Флёри это тяжело. Последняя игра. Играть с ним было большой честью. У него можно научиться, как становиться лучше не только на льду, но и за его пределами. Невероятная карьера. Флёри — один из лучших вратарей мира за всю историю», — приводит слова Капризова пресс-служба «Миннесоты».