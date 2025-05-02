Тренер «Колорадо»: Ничушкин великолепен в домашних играх, но расстраивает в выездных

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина. Напомним, в шестой встрече серии плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» форвард оформил дубль.

«Я поговорю с ним завтра и подумаю, как заставить его сделать это снова в Далласе, потому что он великолепен в домашних играх, но расстраивает в выездных. Вся команда должна подумать о том, что помогло нам победить сегодня, особенно в последних нескольких играх, и как нам сделать так, чтобы это работало и на выезде», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.